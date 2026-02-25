ಕನಕಾಂಬರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಕೇವಲ ₹160!

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳ ಧಾರಣೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮದುವೆ ಮೊದಲಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬೆಲೆಯು ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕನಕಾಂಬರ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹200–250 ಇದ್ದದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ₹160ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವರ್ತಕರು ಹೂವು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಇದು ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಕನಕಾಂಬರಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಈ ಹೂವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹600ರವರೆಗೂ ದರವಿದ್ದು, ವಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹450ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕನಕಾಂಬರ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹2,500–3,000ದವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ₹500–600 ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಹೂವು ಕೊಯ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೂಲಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಬೆಲೆಯೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಮ್ಮೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೂವು ತಂದಿದ್ದ ಶರಾವತಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಳಿದ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕಾಕಡ ಹಾಗೂ ಬಿಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಧಾರಣೆಯೂ ತಗ್ಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10ರ ದರವಿದೆ.</p>.<p>‘ತೀವ್ರ ಚಳಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರದಿದ್ದರೂ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಹೂವಿನ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವರ್ತಕ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>