ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ; ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್

ಮೂತ್ರಶಾಸ್ರ್ತಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಸಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಮಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು
ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್‌.ಮಂಜುನಾಥ್‌. ಸಂಸದ
Mysore

