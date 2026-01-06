ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು ವಿ.ವಿಯ 106ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ರೈತನ ಮಗನಿಗೆ 13 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಸುಗ್ಗಿ

ಪದಕ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಬೋಧಕರಾಗುವ ಗುರಿ
ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಸಿ.
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 0:15 IST
Mysore University

