ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿ: ಅಮೆಜಾನ್ ಶ್ರುತಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: 'ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸದೃಢ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಎಸ್.ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಚಾಮುಂಡಿ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಬಿಆರ್ಆರ್ ಮಹಾಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್.ಎನ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಮಯಖ್ಯವಲ್ಲ. ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರೇಚಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡೆ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಶ್ಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಕಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಕಾಯ್ಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಶೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚಾಮುಂಡಿ ವಲಯದ 18 ತಂಡಗಳು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವಿಜೇತರು ಥ್ರೋಬಾಲ್: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರಥಮ) ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಪಿಜಿಎಸ್ಸಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ತೃತೀಯ). ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಪಿಜಿಎಸ್ಸಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ಪ್ರಥಮ) ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು (ತೃತೀಯ). ಕಬಡ್ಡಿ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರಥಮ) ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಪಿಜಿಎಸ್ಸಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ತೃತೀಯ). ಟೆನ್ನಿಕಾಯ್ಟ್: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಪ್ರಥಮ) ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಪಿಜಿಎಸ್ಸಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ತೃತೀಯ). ವಾಲಿಬಾಲ್: ಪಿಜಿಎಸ್ಸಿ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ಪ್ರಥಮ) ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು (ತೃತೀಯ). ಶೆಟ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು (ಮೈಸೂರು) ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು (ದ್ವಿತೀಯ) ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು (ತೃತೀಯ).</p>