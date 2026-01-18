ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಯುವ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ

ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಯೂಥ್ ಮೂವ್‍ಮೆಂಟ್‍ನಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
ಕೇರಳ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಿಜೋರಾಂ ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುವ ಆಯೋಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಯುವ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
ವಸೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ
Raichur

