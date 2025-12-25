ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ: ಘನಮಠ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ 146ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

ಆನಂದ ಮಲ್ಲಿಗಿವಾಡಗೆ ‘ಕೃಷಿ ಋಷಿ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:42 IST
ರಾತ್ರಿ ಚಳಿಯಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿ | ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳು | ಭಕ್ತರಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
MaskiRaichur

