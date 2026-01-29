ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು: ಸಮಾವೇಶದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಾವೇಶದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 8:28 IST
Raichur

