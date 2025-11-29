ಸಿಂಧನೂರು | ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಕುಸಿತ: ಆತಂಕ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು (ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಬಾವಿಗಾತ್ರದ ಗುಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡೆಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೆಲವೇ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದು, ಆರೇಳು ಅಡಿ ಆಳದ ಗುಂಡಿಯಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದವರಿಬ್ಬರೂ ಆ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಮಗು ಅಳುವುದನ್ನು ಕಂಡ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಇದೇ ರೀತಿ ಐದಾರು ಅಡಿ ಆಳದಷ್ಟು ಕೋಣೆಯ ನೆಲ ಕುಸಿದು ಗುಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರಪ್ಪ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಹನುಮಂತರಾಯ, ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಶರಣಪ್ಪ ಕುರುಬರ್, ಎಂ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಎಂ.ಹೇಮಮಂತ ರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು, ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೆಲ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೇವರು ದಯೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅರುಣ್ ಎಚ್.ದೇಸಾಯಿ, ‘ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಪಂಚಾಯತ್ರಾಜ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜನಿಯರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಳಗೊಂಡು ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ.29ರಂದು ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ರವಾನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>