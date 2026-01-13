ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ: ಎಂ.ಲೋಕನಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಎಂ.ಆರ್.ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು</strong>: ನಗರದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಪತ್ತಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಲೋಕನಗೌಡ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ.ಆರ್.ಪ್ರಾಣೇಶ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಪುನರಾಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೂಗುರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಕೆ.ಶರಣಬಸವ ವಕೀಲ, ಆರ್.ಪಂಪಾಪತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಎಚ್.ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ರೌಡಕುಂದ, ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್, ರವಿ ಕೆ, ಮಣಿಮಾಲಾ, ರಂಗಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸುನಂದ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>