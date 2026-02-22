ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಿಂಧನೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಅಭಾವ; ನಿತ್ಯ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಶಾಪ

ಡಿ.ಎಚ್.ಕಂಬಳಿ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:17 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:17 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮ್ ಕೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈಗಲೂ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ಡಾ.ಸುರೇಶಗೌಡ, ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
