ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
raichur
ಹಣ, ಜಾತಿಬಲದ ನಡುವೆ ‘ಮೌಲ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ’ ಕಣ್ಮರೆ

ಸಂತೆಲ್ಲೂರ ಘನಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಿಂಬದಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಿದೆ
ಮಹಿಮಾ ಪಟೇಲ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
Raichuru

