ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದ್ವಿತೀಯ PU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಫೆ. 13ರಂದು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’–‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ವತಿಯಿಂದ ಜಿ.ಪಂ. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:44 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:44 IST
