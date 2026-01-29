ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ GPS ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶೀಘ್ರ

<p><strong>ರಾಮನಗರ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರು–ಮೈಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಲು ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 117 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p><p>ವಾಹನಗಳ ತಡೆ ರಹಿತ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ತಗ್ಗಿಸುವ ಬಹುಪಥ ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಮುಕ್ತ ಹೆದ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ<br>ಬರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಏನಿದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: </strong></p><p><strong>‘</strong>ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ (ಎಎನ್ಪಿಆರ್) ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಉಪಗ್ರಹ ಆಧರಿತ ಜಿಪಿಎಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಅವುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರೀಡ್ ಆಗಿ ಟೋಲ್ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ.</p><p>‘ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬೂತ್ ಇರಲಿವೆ. ಬಳಿಕ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಕಾಯುವಿಕೆ, ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್</strong></p><p>‘ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ತಗ್ಗಿಸಿ, ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಲಾಸ್ ಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಂಕರ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಎನ್ಪಿಆರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ಗಳು ತೆರವಾಗಿವೆ. ದಟ್ಟಣೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ದರೂ ತಪ್ಪದ ಕಿರಿಕಿರಿ</strong></p><p>ಟೋಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಗದು ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈಗಿರುವ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ (ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್) ಆಧರಿತ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಆದರೂ, ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರರು ಕಾಯುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<div><blockquote>ತಡೆರಹಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">– ವಿಲಾಸ್ ಪಿ. ಬ್ರಹ್ಮಂಕರ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಎನ್ಎಚ್ಎಐ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>