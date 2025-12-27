ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ: ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇಸರ

ಹೆಜ್ಜಾಲ–ಚಾಮರಾಜನಗರ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಬೇಸರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
