ರಾಮನಗರ | ತ್ಯಾಜ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯ: ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ

ರಾಮನಗರ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 40ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮನೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಂತಹ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಮನಗರ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಶೇಷಾದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಗರಸಭೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಚಿತ್ರಾರಾವ್ ಮತ್ತು 'ಯುಧವ' ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಮನಗರದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು.

ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರೀಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚೀಲ ಕಸ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಗರಿಕರು ವಹಿಸಿದರೆ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. 

ನಗರದಲ್ಲಿ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪೇಪರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಡಾ.ಜಯಣ್ಣ, ಪೌರಸೇವಕರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ್ (ಬೆಂಕಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನ ನಿತ್ಯ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗ ಬೇಕಾದರೆ ಮನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಮನಗರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕರಪತ್ರ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರಸಭೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಮನಗರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮುಂದಾಗಿರುವದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಕ್ಲಬ್ ರಾಮನಗರ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.

ನಾಗರೀಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯ ಬಗ