<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ನವದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಐಎನ್ಐಎಸ್ಎಸ್ಡಿಎಂ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಡಿ.ಎಂ– ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ) ಡಾ.ರವೀಶ್ ಸುರೇಶ್ ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ರವೀಶ್ ಅವರು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯವರು. ಏಮ್ಸ್, ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಂ (ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಷಿನ್) ಹಾಗೂ ಎಂಸಿಎಚ್ (ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ) ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಯಾದವಗಿರಿಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಹಾಗೂ ಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು 2016ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಐಎನ್ಐ -ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಇವರು ಚಂಡೀಗಢದ ಪಿಜಿಐಎಂಇಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>