ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಶಂಕರಘಟ್ಟ | ಊರ ತುಂಬಾ ಕಸದ್ದೇ ಪಾರುಪತ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:03 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಂಕರಘಟ್ಟದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ದೂರ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ
ಭಾರ್ಗವಿ ಜಿ.ಆರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುವೆಂಪು ವಿ.ವಿ
ShivamoggaPlasticpaper bag

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT