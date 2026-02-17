ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
shivamogga
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:55 IST
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಎನ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟೊಯಿಡೆಕ್ಟಮಿ ಟೈಂಪ್ಯಾನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಸೆಪ್ಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಕೊಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಭರಿಸಲಾಗದ ಬಡವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ
ಎಚ್.ಎಲ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ
