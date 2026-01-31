ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
ತಿಪಟೂರು: ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಮಾದರಿ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:07 IST
ಕಸದ ವಾಹನಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಎರಡು, ಮೂರು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಇಡುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಬದರಗಡೆ, ಪೌರಯುಕ್ತ
Tumkur

