ದು.ಸರಸ್ವತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರಿಗೆ ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ನರಸಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು</strong>: ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ನರಸಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಮಾಡುವ 'ಸೂಲಗಿತ್ತಿ ನರಸಮ್ಮ ಸೇವಾಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ದು.ಸರಸ್ವತಿ, ಲೇಖಕಿ ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಬಿ.ಮಹದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹10 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ನೆನಪಿನ ಫಲಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿ. 25ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬಾ.ಹ.ರಮಾಕುಮಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>