ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ತೆರಿಯೂರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

<p><strong>ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ</strong>: ಹೋಬಳಿಯ ತೆರಿಯೂರು ಜಯಮಂಗಲಿ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನದಾನ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಷಷ್ಠಿ ಹಬ್ಬದಂದು ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಭಾಗದವರಲ್ಲದೇ, ಸೀಮಾಂದ್ರದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ರಥಕ್ಕೆ ಹೂವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಭೇಟಿಯಾದರು. 'ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ರಾಜಣ್ಣ ನೀನು ಯಾವಾಗಲು ನಗುತ್ತಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಟೂರು ಶಿವಪ್ಪ, ಎಲ್.ಸಿ. ನಾಗರಾಜು, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ರಾಮೇಗೌಡ, ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಶಶಿಧರ್, ಗೋಪಾಲ್, ಸತೀಶ್, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>