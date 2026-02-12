ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಫೆ. 18 ರಂದು CISF ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ

ಸಿ.ಐ.ಎಸ್.ಎಫ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಥಾನ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:11 IST
