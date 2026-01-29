ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ | ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಂಪೆಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಬದಿ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರ ಆಗ್ರಹ

ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಡೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:40 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 7:40 IST
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. ಅಳವಡಿಸಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ದಂಡ ಹಾಕಬೇಕು
–ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
Udupi

