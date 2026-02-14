ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಉಡುಪಿ: ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ನೀರಿಗೆ ಮೊರೆ

ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಕಿದಿಯೂರು ಗರಡಿ ತೋಟ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ನವೀನ್‌ಕುಮಾರ್ ಜಿ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:55 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಿದಿಯೂರು ಗರಡಿ ತೋಟ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು
ಶಿವರಾಜ್‌ ಎಂ. ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪ್ರಭಾರ ಪಿಡಿಒ
ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ
ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕಿದಿಯೂರು ಗರಡಿ ತೋಟ ನಿವಾಸಿ
waterUdupi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT