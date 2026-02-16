ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಗಂಗಾರತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
RiverYellapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT