ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ದಲೈ ಲಾಮಾ ಸಂದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ: ಸಚಿವ ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:11 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 19:11 IST
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಂ. 6ರ ಡ್ರೆಪುಂಗ್ ಲೋಸಲಿಂಗ್ ಬೌದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಲೈ ಲಾಮಾ ಅವರ 90ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು
BelagaviDalai lama

