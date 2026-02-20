ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಮಾವತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ

<p><strong>ದಾಂಡೇಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಬಂಬೂಗೇಟ್ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬದುಕಿಗೆ ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಂಬೂಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಓದಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಬಂಗೂರುನಗರ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಕಾನೂನು ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಕಾನೂನು ಓದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಓದಿಗೂ ನೆರವಾದರು’ ಎಂದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹುದ್ದೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಕೀಲರ ಒಕ್ಕೂಟ (ಎಐಎಲ್ಯು) ನಡೆಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಯಿತು. ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತುಡಿತ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಆಗುವ ಕನಸನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲೆ ರತ್ನದೀಪ ಎನ್.ಎಂ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ </blockquote><span class="attribution">ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>