ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಪದ್ಮಾವತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ

ಚಮ್ಮಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ ಸಹೋದರರು
ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಸುಲಾಖೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:43 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ
ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ
ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ‌ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ
ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾದಿಗ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT