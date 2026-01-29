ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ₹36.87 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ

<p><strong>ಕಾರವಾರ:</strong> 2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ₹36.87 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ₹21.43 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯು ₹37.09 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹2.92 ಕೋಟಿ, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ₹2.62 ಕೋಟಿ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ₹2.65 ಕೋಟಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೃಹಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹1.14 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಡರ್ಸ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕ, ವಾಚ್ಮನ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ₹1.63 ಕೋಟಿ, ಬೀದಿದೀಪಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ₹1.60 ಕೋಟಿ, ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ, ಕಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹5.06 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಉಪಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಸಾಧಾರಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ₹4.07 ಕೋಟಿ, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ₹75 ಲಕ್ಷ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ₹15 ಲಕ್ಷ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಉದ್ದಿಮೆ ನಿಧಿ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚು</strong></p><p> ‘ಆಸ್ತಿ ತರಿಗೆಯಿಂದ ₹5.20 ಕೋಟಿ ಅನಧಿಕೃತ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದಂಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ₹70 ಲಕ್ಷ ಲೀಸ್ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹78 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ₹10.31 ಕೋಟಿ ಉದ್ದಿಮೆ ನಿಧಿಗಳಿಂದ ₹12.08 ಕೋಟಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ನಿಧಿಯಿಂದ ₹1.51 ಕೋಟಿ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹5.78 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ₹37.09 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>