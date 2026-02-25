ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಶಿರಸಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ!

ಕ್ರಿಮ್ಸ್‌ನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ:ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:46 IST
ಶಿರಸಿಯ ಪಂಡಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಿದೆ
ಡಾ.ಶಂಕರ ರಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಕ್ರಿಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2016ರಿಂದಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿದೆ
ಡಾ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆರ್‌.ಟಿ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
