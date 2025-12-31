ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆ

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ:ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ, ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡು
ಅಜಿತ್ ನಾಯಕ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:45 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:45 IST
ವಿಭೂತಿ ಜಲಪಾತ ಯಾಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಚವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
