ಗುರುವಾರ, 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶಿರಸಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ: ರಥಾರೂಢಳಾಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ದೇವಿ

ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಜಾತ್ರಾ ವೈಭವ: ಇಂದಿನಿಂದ ಸೇವೆ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 26 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:19 IST
ಭಕ್ತರ ಹೆಗಲೇರಿ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ
ದುರಗಮುರಗಿಯರಿಂದ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ
ಜಾತ್ರಾ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿ
sirsi

