ಬುಧವಾರ, 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada

ಮಾರ್ಚ್ 4ರ ವರೆಗೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆ: ಶಿರಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
Last Updated : 25 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sirsiMarikamba Temple
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT