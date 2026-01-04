ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಹೊನ್ನಾವರ: ಮದ್ದಲೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ

ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:06 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:06 IST
ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಳವನ್ನೂ ಕುಣಿಸಬಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮದ್ದಲೆವಾದಕರಾಗಿದ್ದರು
ಕೃಷ್ಣ ಯಾಜಿ ಬಳ್ಕೂರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ
ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ನಾಡು ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮದ್ದಲೆವಾದಕರು ಅವರ ಮದ್ದಲೆ ವಾದನ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ
ಯಮುನಾ ಗಾಂವ್ಕರ ಸಂಘಟಕರುಸಹಯಾನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ
YakshaganaUttara Kannada

