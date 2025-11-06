ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿಗೆ ಬಂತು ₹2 ಕೋಟಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಬಳಸಲು ಸೂಚನೆ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:00 IST
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು
ಮರಡಿ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಲಿತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ
Ugrappa

