ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ‘ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ’

ಐದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಚಾಲನೆ ಇಂದು
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:25 IST
Artificial Inteligence
