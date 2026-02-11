ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅಗಸರ ಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ: ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

₹1.8 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರು: ಈಡೇರಲಿದೆ ರೈತರ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೊಳೇಕರ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:49 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:49 IST
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಸಮೀಪದ ಬೇನಾಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಗಸರಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ವರ್ಟ್‌ಗಳ ಸೇತುವೆ
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದ್ದು ಬೇಸಿಗೆಯ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ
ರಮೇಶ ವಂದಾಲಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Vijayapura

