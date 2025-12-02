ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ದೇವೂ ಮಾಕೊಂಡ, ಪದ್ಮಿನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೆ ಬೆರಗು ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇವೂ ಮಾಕೊಂಡ
ದೇವೂ ಮಾಕೊಂಡ
ಸುಜಾತಾ
ಸುಜಾತಾ
ಅನಂತ ಕುಣಿಗಲ್
ಅನಂತ ಕುಣಿಗಲ್
ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡ
ಮಹಾದೇವ ಬಸರಕೋಡ
Award

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT