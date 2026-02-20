ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Vijayapura
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT