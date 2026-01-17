ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣದ ಜೆಜೆಎಂ: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಬೇಸರ

ತಾ.ಪಂ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 6:13 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವಶ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು
–ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ, ಶಾಸಕ
Vijayapura

