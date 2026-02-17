ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
vijayapura
ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಸಮಾವೇಶ 27ಕ್ಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:24 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:24 IST
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚೊಂಬು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನೊಡೋಣ?
ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಯುವ ಘಟಕ
Vijayapura

