ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
‘ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಬಲವರ್ಧನೆ: ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:46 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:46 IST
ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನೇ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಮರೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ, ಶಾಸಕ 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯದ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
- ಪುಷ್ಪಾ ಅಮರನಾಥ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ 
