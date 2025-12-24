ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪಿಪಿಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕನಸಿನ ಕೂಸು: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದು: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ವಾಗ್ದಾಳಿ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರವಲ್ಲ ನಾನೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ 
ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
