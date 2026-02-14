ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ

ಬಿ.ಎಲ್.ಡಿ.ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:32 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:32 IST
ಬಲರಾಮ ಬಾಗಲಕೋಟ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದು ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅನೇಕರ ಬಾಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನೋವಿನಲ್ಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
– ಡಾ.ತೇಜಶ್ವಿನಿ ವಲ್ಲಭ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ
