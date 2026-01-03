ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇರಣೆ: ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:43 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:43 IST
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನೈತಿಕತೆ ಅಧರ್ಮ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದಂತಹ ಆಶ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ.
-ಬಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ 
ವಿಜಯಪುರದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಗುರುನಮನ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು 
Vijayapura

