ಸೋಲಾಪುರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 87 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 102 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಂಐಎಂ 8, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2, ಶಿಂಧೆ ಶಿವಸೇನೆ 4, ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಅಜಿತ ಪವಾರ) 1 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವು.</p>.<p>ಸೋಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್ಸಿಪಿ, ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ನೀರು, ರಸ್ತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತದಾರರು ಮೆಚ್ಚಿ, ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p><strong>ಪರಾಭವಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖರು:</strong> ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಗಳಾದ ಮನೋಹರ ಸಪಾಟೆ, ಅಲಕಾ ರಾಥೋಡ, ಯು.ಎನ್. ಬೋರಿಯಾ, ಸಂಜಯ ಹೋಮಗುಡಿ, ಆರಿಫ್ ಶೇಖ್ ಅವರನ್ನು ಮತದಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>