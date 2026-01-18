ತಾಂಬಾ | ದುರಸ್ತಿ ಕಾಣದ ತಾಂಬಾ–ಹಿರೇಮಸಳಿ ರಸ್ತೆ

ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಸಿದ್ದು ತ.ಹತ್ತಳ್ಳಿ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಯಶವಂತರಾಯನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಯಾನಂದ ಮಠ, ಎಇಇ, ಲೋಕೋ‍ಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
