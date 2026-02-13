ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ಜಪಾನಿಸ್ ರೆಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಪೇರು ಬೆಳೆದು ಲಾಭ ಕಂಡ ತಿಕೋಟಾ ರೈತ

ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹95 ರಿಂದ ₹150ರ ವರೆಗೆ ದರ: ಮೊದಲ ವರ್ಷವೇ ₹10 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ
ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಸ್.ಜಿ.
Published : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:04 IST
Last Updated : 13 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Farming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT