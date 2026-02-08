ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ | ಐತಿಹ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ
ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದೊಡ್ಡದು. ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಇದಾಗಿದೆ
ಕೃಷ್ಣ ಕೋಲ್ಹಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ
VijayapuraMuseum

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT