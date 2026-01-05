ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಜಾತಿಯ ಮೌಢ್ಯದ ನಂಜು: ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ

ಮೌಢ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:09 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 6:09 IST
ಜಾತಿ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬನ್ನಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಬೇಡ | ನಮ್ಮ ತೋಳ್ಬಲ ಭರವಸೆಯ ಶಕ್ತಿ
ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ತೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅದರ ಅಸ್ತ್ರ. ಎಲ್ಲರಂತೆ ಗೋವಿಂದನ ಹಾಡು ಬೇಡ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಹನುಮೇಗೌಡ ಮರಕಲ್ ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡ
