ಸೋಮವಾರ, 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
yadagiri
ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ: ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಶಿವನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸ್ತುತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:38 IST
Last Updated : 16 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:38 IST
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತರು
ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತ್ತಿಕುಣಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಪ‍ಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು 
ಅಬ್ಬೆತುಮಕೂರಿನ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿನ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿ
